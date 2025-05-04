Her yıl duygusal anlara sahne olan Anneler Günü, hem bireysel hem de toplumsal açıdan anlamlı bir gün olarak öne çıkıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Bu yılki tarih hangi güne denk geliyor? u özel günü kaçırmamak için şimdiden hazırlıklara başlamakta fayda var. Annenize alacağınız küçük bir hediye ya da içten bir mesaj bile onun için büyük anlam taşıyacaktır. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2025 Anneler Günü hangi gün?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 Anneler Günü, 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak belirlenen bu anlamlı gün, annelere sevgi, minnet ve şükran duygularının yoğun olarak ifade edildiği bir zamandır.

ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL EN İYİ HEDİYE FİKİRLERİ NELERDİR?

Anneler Günü hediye fikirleri, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük bir özenle araştırılıyor. 'Anneler Günü'ne özel hediye fikirlerini sizler için derledik. İşte, Anneler Günü için bazı hediye fikir önerileri:

TAKI VE AKSESUARLAR

Anneler Günü hediye fikirleri arasında her zaman ilk sırayı takı ve aksesuarlar alır. Zarif bir kolye, anlamlı bir bileklik ya da özel tasarım bir yüzük, annenize kendisini özel hissettirebilir. 2025 yılında özellikle kişiye özel isim yazılı veya doğum taşı içeren takılar trend olmaya devam ediyor.

DEKORASYON ÜRÜNLERİ

Anneler Günü hediye fikirleri arasında ev dekorasyon ürünleri de oldukça popülerdir. Özellikle el yapımı vazolar, aromaterapi mumları, şık tablo ve çerçeveler gibi ürünler hem evini güzelleştirir hem de annenizin her baktığında sizi hatırlamasını sağlar.

2025 ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Anneler Günü, sabit bir tarihe sahip olmadığı için her yıl farklı bir güne denk gelir. Bu nedenle "Anneler Günü ne zaman?" sorusu her yıl yeniden gündeme gelir. 2025 yılı için bu özel gün, Mayıs ayının ikinci Pazar günü olan 12 Mayıs 2025 tarihine denk gelmektedir.