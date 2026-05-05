Rusya Ukrayna'da gaz üretim tesislerini vurdu! 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Rus güçleri, Ukrayna’nın Poltava ve Harkov bölgelerinde bulunan gaz üretim tesislerini gece saatlerinde füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılarda ikisi kurtarma görevlisi olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirirken, 37 kişi yaralandı.

GAZ TESİSLERİ DOĞRUDAN HEDEF ALINDI

Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz’ın CEO’su Serhiy Koretskyi, tesislerin doğrudan hedef alındığını belirterek üç şirket çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Koretskyi, saldırının İHA ve balistik füzelerle düzenlenen birleşik bir operasyon olduğunu vurguladı. Açıklamada, ciddi hasar ve üretim kaybı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

3 BİN 500 ABONE GAZSIZ KALDI

Poltava Bölge Valisi Vitalii Diakivnych, iki ayrı noktaya doğrudan isabet olduğunu ve düşen enkazların da hasara yol açtığını söyledi. Saldırı sonrası yaklaşık 3 bin 500 abonenin gaz arzı kesildi.

RUSYA 175 HAVA ARACIYLA SALDIRDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın yerel saatle 18.00’den itibaren ülkeye 11 balistik füze ve 164 insansız hava aracı fırlattığını açıkladı. Açıklamada, bir füze ile 149 İHA’nın düşürüldüğü veya etkisiz hale getirildiği, ancak 8 füze ve 14 İHA’nın 14 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı