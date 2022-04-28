Anneler Günü Haberleri - Anneler Günü Haber - Haberler

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ANNELER GÜNÜ

Anneler Günü haber, Anneler Günü son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kardeşini ve oğlunu şehit veren Nuran Polat: 'Oğlumun şehit düştüğü yere gitmek istiyorum'

Kardeşini ve oğlunu şehit veren Nuran Polat: "Oğlumun şehit düştüğü yere gitmek istiyorum"

Anneler Günü - 4 Saat Önce
Kardeşini ve oğlunu şehit veren Nuran Polat: 'Oğlumun şehit düştüğü yere gitmek istiyorum'

Kardeşini ve oğlunu şehit veren Nuran Polat: "Oğlumun şehit düştüğü yere gitmek istiyorum"

Anneler Günü - 4 Saat Önce
Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'ne özel hediye fırsatları Teknosa'da

Ramazan Bayramı ve Anneler Günü'ne özel hediye fırsatları Teknosa'da

Anneler Günü - 4 Saat Önce
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler!

Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler!

Anneler Günü - Dün 23:53
Gülümse Kaderine Defne kimdir? Gülümse Kaderine Defne gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi 'Defne' karakteri kim oynuyor?

Gülümse Kaderine Defne kimdir? Gülümse Kaderine Defne gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Defne" karakteri kim oynuyor?

Anneler Günü - Dün 23:39
Palandöken : Ramazan Bayramı'nda 25 Milyar TL Ciro Bekliyoruz

Palandöken : Ramazan Bayramı'nda 25 Milyar TL Ciro Bekliyoruz

Anneler Günü - Dün 14:56
Ödemiş'te 'Efelerin Kartal Yuvası' Lübbey, Festivale Hazırlanıyor

Ödemiş'te "Efelerin Kartal Yuvası" Lübbey, Festivale Hazırlanıyor

Anneler Günü - Dün 11:13
'Efelerin kartal yuvası' Lübbey festivale hazırlanıyor

"Efelerin kartal yuvası" Lübbey festivale hazırlanıyor

Anneler Günü - Dün 10:54
Bambi Yatak robot süpürge kampanyasını uzattı

Bambi Yatak robot süpürge kampanyasını uzattı

Anneler Günü - 26.04.2022
Anne şefkatinde yardım

Anne şefkatinde yardım

Anneler Günü - 21.04.2022
Son dakika haberleri: Bakan Derya Yanık ve Bakanlık yöneticileri şehit aileleriyle iftarda buluştu

Son dakika haberleri: Bakan Derya Yanık ve Bakanlık yöneticileri şehit aileleriyle iftarda buluştu

Anneler Günü - 21.04.2022
Son dakika haberleri... Bakan Yanık şehit aileleriyle iftarda buluştu

Son dakika haberleri... Bakan Yanık şehit aileleriyle iftarda buluştu

Anneler Günü - 21.04.2022
Uğur Soğutma Anneler için kampanya düzenledi

Uğur Soğutma Anneler için kampanya düzenledi

Anneler Günü - 20.04.2022
Ev kadınlarından kadına şiddete karşı tiyatro

Ev kadınlarından kadına şiddete karşı tiyatro

Anneler Günü - 19.04.2022
'Geleneksel yorgancılık' kadınların yeni geçim kaynağı oldu

"Geleneksel yorgancılık" kadınların yeni geçim kaynağı oldu

Anneler Günü - 18.04.2022
Son dakika... Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika... Doktor eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Anneler Günü - 05.04.2022
Anneler günü ne zaman? 2022 anneler günü hangi güne denk geliyor?

Anneler günü ne zaman? 2022 anneler günü hangi güne denk geliyor?

Anneler Günü - 22.03.2022
Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı

Anneler Günü - 21.03.2022
Ev hanımlığından kitap yazarlığına

Ev hanımlığından kitap yazarlığına

Anneler Günü - 08.03.2022
Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri

Kadın personellere özel Nursaç Doğanışık konseri

Anneler Günü - 08.03.2022
AVRUPALI KADINLARIN ÇİÇEĞİ ANTALYA'DAN

AVRUPALI KADINLARIN ÇİÇEĞİ ANTALYA'DAN

Anneler Günü - 06.03.2022
2022 Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hangi gün kutlanacak?

2022 Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü - 20.04.2022
Yazar Najla Tammy Kepler, Üsküdar Kitap Fuarı'nda Müslüman olma hikayesini anlattı Açıklaması

Yazar Najla Tammy Kepler, Üsküdar Kitap Fuarı'nda Müslüman olma hikayesini anlattı Açıklaması

Anneler Günü - 21.02.2022
AÜ'DEN SEVGİLİLER İÇİN MİNYATÜR GÜL

AÜ'DEN SEVGİLİLER İÇİN MİNYATÜR GÜL

Anneler Günü - 13.02.2022
'ANNE UYGUNSUZ HAYAT YAŞIYOR' GEREKÇESİYLE ÇOCUKLARIN VELAYETİ CEZAEVİNDEKİ BABAYA

'ANNE UYGUNSUZ HAYAT YAŞIYOR' GEREKÇESİYLE ÇOCUKLARIN VELAYETİ CEZAEVİNDEKİ BABAYA

Anneler Günü - 06.02.2022
ALEYNA TİLKİ'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

ALEYNA TİLKİ'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

Anneler Günü - 30.01.2022
Meksika'da 2021'de bin 4 kadın cinayete kurban gitti

Meksika'da 2021'de bin 4 kadın cinayete kurban gitti

Anneler Günü - 24.01.2022
Çankırı'da öğretmenler podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere duyuruyor

Çankırı'da öğretmenler podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere duyuruyor

Anneler Günü - 18.01.2022
ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - İki çocuk sahibi çift, evini yuvadaki bir çocuğa da açtı

ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - İki çocuk sahibi çift, evini yuvadaki bir çocuğa da açtı

Anneler Günü - 13.01.2022
Alışveriş merkezi müşteri memnuniyeti için kendi kartını geliştirdi

Alışveriş merkezi müşteri memnuniyeti için kendi kartını geliştirdi

Anneler Günü - 07.01.2022
Anneler günü ne zaman 2022? Anneler günü hangi ayın, kaçında?

Anneler günü ne zaman 2022? Anneler günü hangi ayın, kaçında?

Anneler Günü - 24.04.2022
Bugün tatil mi? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? 2022 Resmi tatil günleri!

Bugün tatil mi? 1 Ocak 2022 resmi tatil mi? 2022 Resmi tatil günleri!

Anneler Günü - 01.01.2022
31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün 2022?

31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün 2022?

Anneler Günü - 30.12.2021
Talas'ta gönüllere giren sosyal belediyecilik

Talas'ta gönüllere giren sosyal belediyecilik

Anneler Günü - 30.12.2021
Yılbaşı öncesi yarım gün mü? Memur, işçi 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?

Yılbaşı öncesi yarım gün mü? Memur, işçi 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?

Anneler Günü - 28.12.2021
Rektör Yıldız 'Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı'na Katıldı

Rektör Yıldız "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı"na Katıldı

Anneler Günü - 27.12.2021
Bir Hikâye Anlatmak Adlı Konferans Düzenlendi

Bir Hikâye Anlatmak Adlı Konferans Düzenlendi

Anneler Günü - 27.12.2021
Türkiye Editörler Çalıştayı - 4 Başladı

Türkiye Editörler Çalıştayı - 4 Başladı

Anneler Günü - 25.12.2021
Hayırsever Çiftten Üniversitemize Bağış

Hayırsever Çiftten Üniversitemize Bağış

Anneler Günü - 24.12.2021
Kadın Girişimcilerin Sektördeki Yeri ve Önemi Konulu Panel Düzenlendi

Kadın Girişimcilerin Sektördeki Yeri ve Önemi Konulu Panel Düzenlendi

Anneler Günü - 24.12.2021
31 Aralık tatil mi yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşı tatili yok mu, neden yok? 31 Aralık 2021 Cuma günü resmi tatil var mı?

31 Aralık tatil mi yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşı tatili yok mu, neden yok? 31 Aralık 2021 Cuma günü resmi tatil var mı?

Anneler Günü - 23.12.2021
Sağlık Hizmetleri MYO Öğrencilerine Yönelik Erasmus Programları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sağlık Hizmetleri MYO Öğrencilerine Yönelik Erasmus Programları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Anneler Günü - 23.12.2021
SCÜ'de Şeb-i Arus Programı Düzenlendi

SCÜ'de Şeb-i Arus Programı Düzenlendi

Anneler Günü - 21.12.2021
1 Ocak resmi tatil mi? 2022 yılındaki tüm Resmi tatil günleri! 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü tatil?

1 Ocak resmi tatil mi? 2022 yılındaki tüm Resmi tatil günleri! 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü tatil?

Anneler Günü - 21.12.2021
Animasyon ve Animasyon Yapımı Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

Animasyon ve Animasyon Yapımı Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

Anneler Günü - 20.12.2021
Türkiye Editörler Çalıştayı, 25-27 Aralık 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek

Türkiye Editörler Çalıştayı, 25-27 Aralık 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek

Anneler Günü - 18.12.2021
'Niyet Felsefesi' ve 'Dijital Eğitim ve Etkileri' Konulu Konferanslar Düzenlendi

"Niyet Felsefesi" ve "Dijital Eğitim ve Etkileri" Konulu Konferanslar Düzenlendi

Anneler Günü - 16.12.2021
SCÜ ile Tunus Sfax Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

SCÜ ile Tunus Sfax Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Anneler Günü - 14.12.2021
Veteriner Fakültesi Tarafından Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Veteriner Fakültesi Tarafından Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Anneler Günü - 10.12.2021
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin belgesel filmi uluslararası festivalde 2 ödül kazandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin belgesel filmi uluslararası festivalde 2 ödül kazandı

Anneler Günü - 09.12.2021
İletişim Fakültesi Akademik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İletişim Fakültesi Akademik Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Anneler Günü - 09.12.2021
SCÜ'de Televizyonda Spor Spikerliği ve Spor Medyası Konferansı Düzenlendi

SCÜ'de Televizyonda Spor Spikerliği ve Spor Medyası Konferansı Düzenlendi

Anneler Günü - 08.12.2021
2022 resmi tatiller! 2022'de kaç gün resmi tatil var?

2022 resmi tatiller! 2022'de kaç gün resmi tatil var?

Anneler Günü - 07.12.2021
Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

Anneler Günü - 06.12.2021
75. Resim ve Heykel Yarışması'nda Öğretim Üyemize Ödül Verildi

75. Resim ve Heykel Yarışması'nda Öğretim Üyemize Ödül Verildi

Anneler Günü - 03.12.2021
SCÜ Hastanesi'nde İnme Ünitesi Açıldı

SCÜ Hastanesi'nde İnme Ünitesi Açıldı

Anneler Günü - 03.12.2021
SCÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arasında Protokol İmzalandı

SCÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arasında Protokol İmzalandı

Anneler Günü - 01.12.2021
Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Anneler Günü - 29.11.2021
Dünya Satın Almama Günü

Dünya Satın Almama Günü

Anneler Günü - 29.11.2021
URAP 2021 - 2022 Türkiye Sıralaması

URAP 2021 - 2022 Türkiye Sıralaması

Anneler Günü - 28.11.2021
KADINLARIN ELİNDEN ÇIKAN 650 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLDİ

KADINLARIN ELİNDEN ÇIKAN 650 MİLYON DAL KESME ÇİÇEK AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLDİ

Anneler Günü - 28.11.2021
Eczacılık Fakültesinde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenledi

Eczacılık Fakültesinde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenledi

Anneler Günü - 26.11.2021
2020 Akademik Performans Destek Ödülleri Töreni Düzenlendi

2020 Akademik Performans Destek Ödülleri Töreni Düzenlendi

Anneler Günü - 26.11.2021
SCÜ Danışma Kurulu Toplantısının İkincisi Gerçekleştirildi

SCÜ Danışma Kurulu Toplantısının İkincisi Gerçekleştirildi

Anneler Günü - 25.11.2021
Sivas Halk Dansları Çalıştayı Düzenlendi

Sivas Halk Dansları Çalıştayı Düzenlendi

Anneler Günü - 25.11.2021
Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Gana, Moldova ve Bosna Hersek'ten ziyaretler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Gana, Moldova ve Bosna Hersek'ten ziyaretler

Anneler Günü - 25.11.2021
Şanlıurfa'da Öğretmenler Gününe özel etkinlik

Şanlıurfa'da Öğretmenler Gününe özel etkinlik

Anneler Günü - 25.11.2021
Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu

Anneler Günü - 24.11.2021
Öğretmenler günü çiçekleri AÜ'den

Öğretmenler günü çiçekleri AÜ'den

Anneler Günü - 24.11.2021
1'inci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Başladı

1'inci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Başladı

Anneler Günü - 23.11.2021
Modern Topraksız Cam Sera Projesine SCÜ'den Büyük Katkı

Modern Topraksız Cam Sera Projesine SCÜ'den Büyük Katkı

Anneler Günü - 22.11.2021
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Anneler Günü - 19.11.2021
Sivas'ta '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' kutlandı

Sivas'ta "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" kutlandı

Anneler Günü - 18.11.2021
Öğrencilerimize Çorba İkramı Başladı

Öğrencilerimize Çorba İkramı Başladı

Anneler Günü - 16.11.2021
12'nci Sivas Tanıtım Günleri Sona Erdi

12'nci Sivas Tanıtım Günleri Sona Erdi

Anneler Günü - 15.11.2021
Sivas Tarım ve Hayvancılık Paneli Düzenlendi

Sivas Tarım ve Hayvancılık Paneli Düzenlendi

Anneler Günü - 13.11.2021
Görevde Yükselme Sınavı'nın Mülakatı Yapıldı

Görevde Yükselme Sınavı'nın Mülakatı Yapıldı

Anneler Günü - 12.11.2021
Avrupa'nın yılbaşı çelenkleri Antalyalı kadınların ellerinden çıkıyor

Avrupa'nın yılbaşı çelenkleri Antalyalı kadınların ellerinden çıkıyor

Anneler Günü - 08.11.2021
Şairlerimiz Hz. Peygamber'e Vefalarını Yazdıklarıyla İfade Etmiştir

Şairlerimiz Hz. Peygamber'e Vefalarını Yazdıklarıyla İfade Etmiştir

Anneler Günü - 01.11.2021
BELEDİYE MECLİSİ 1 KASIM'DA

BELEDİYE MECLİSİ 1 KASIM'DA

Anneler Günü - 28.10.2021
SCÜ'de Yûnus Emre'nin Vefatının 700. Yılı Münasebetiyle Sempozyum Düzenlendi

SCÜ'de Yûnus Emre'nin Vefatının 700. Yılı Münasebetiyle Sempozyum Düzenlendi

Anneler Günü - 28.10.2021
Kuruluş Osman Şeyh Edebali kim? Tarihte Şeyh Edebali kimdir, ne zaman öldü?

Kuruluş Osman Şeyh Edebali kim? Tarihte Şeyh Edebali kimdir, ne zaman öldü?

Anneler Günü - 27.10.2021
KBB Ana Bilim Dalı Akredite Oldu

KBB Ana Bilim Dalı Akredite Oldu

Anneler Günü - 27.10.2021
Şarkışla Âşık Veysel MYO Öğrencilerine Kırtasiye Yardımı

Şarkışla Âşık Veysel MYO Öğrencilerine Kırtasiye Yardımı

Anneler Günü - 26.10.2021
SCÜ'de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yapıldı

SCÜ'de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yapıldı

Anneler Günü - 23.10.2021
Başkan Seçer, Mersin'in Dört Bir Yanından Gelen Çiftçi Kadınlarla Buluştu

Başkan Seçer, Mersin'in Dört Bir Yanından Gelen Çiftçi Kadınlarla Buluştu

Anneler Günü - 22.10.2021
SCÜ Hastanesinde Yapılan Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

SCÜ Hastanesinde Yapılan Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

Anneler Günü - 22.10.2021
Özbekistan'da Gerçekleşen Türk Dünyası Şair Buluşmasına Türkiye'den Öğr. Gör. Çarboğa Katıldı

Özbekistan'da Gerçekleşen Türk Dünyası Şair Buluşmasına Türkiye'den Öğr. Gör. Çarboğa Katıldı

Anneler Günü - 20.10.2021
Son dakika: Şehitkamil'de muhtarların talepleri karşılanacak

Son dakika: Şehitkamil'de muhtarların talepleri karşılanacak

Anneler Günü - 20.10.2021
Sivas Teknik Bilimler MYO İnşaatı Hızla Yükseliyor

Sivas Teknik Bilimler MYO İnşaatı Hızla Yükseliyor

Anneler Günü - 20.10.2021
SCÜ ile Türk Dünyası Arasında Kültür Konusunda Köprü Oluşturuluyor

SCÜ ile Türk Dünyası Arasında Kültür Konusunda Köprü Oluşturuluyor

Anneler Günü - 19.10.2021
Dünya Gıda Günü Paneli Düzenlendi

Dünya Gıda Günü Paneli Düzenlendi

Anneler Günü - 18.10.2021
Hz. Peygamber'e En Çok Şiir Yazan Millet Türk Milletidir

Hz. Peygamber'e En Çok Şiir Yazan Millet Türk Milletidir

Anneler Günü - 14.10.2021
3. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi Başladı

3. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi Başladı

Anneler Günü - 14.10.2021
Prof. Dr. Atilla Kurt: 'İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış kadınlar ile hiç doğum yapmamış olanlar meme kanserinde riskli grupta'

Prof. Dr. Atilla Kurt: "İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış kadınlar ile hiç doğum yapmamış olanlar meme kanserinde riskli grupta"

Anneler Günü - 14.10.2021
Hasret bitti, öğrencileri ile buluştu

Hasret bitti, öğrencileri ile buluştu

Anneler Günü - 12.10.2021
Kutbuddin Şîrâzî Sempozyumu Düzenlenecek

Kutbuddin Şîrâzî Sempozyumu Düzenlenecek

Anneler Günü - 11.10.2021
'Yeşil Yerleşke' İçin Bir Adım Daha Atıldı

"Yeşil Yerleşke" İçin Bir Adım Daha Atıldı

Anneler Günü - 09.10.2021
Öğretim Üyemizin Yürüttüğü Proje ile Endemik Bitki Yeniden Bulundu

Öğretim Üyemizin Yürüttüğü Proje ile Endemik Bitki Yeniden Bulundu

Anneler Günü - 08.10.2021
Anneler günü ne zaman 2021? Bugün anneler günü mü?

Anneler günü ne zaman 2021? Bugün anneler günü mü?

Anneler Günü - 10.09.2021
ANNELER GÜNÜ
ABD'de Anna Jarvis, kaybettiği annesi için 1908 yılında bir anma günü başlattı. 1914 yılında anneleri anma günü kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneleri onurlandıran özel bir gün olan ''Anneler Günü'' dünyada farklı günlerde kutlanır. Bu kutlama en yaygın şekilde Mayıs ayının ikinci haftasına denk gelir.,
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