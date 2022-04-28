Anneler Günü Haberleri - Anneler Günü Haber - Haberler

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Anneler günü ne zaman 2021? Bugün anneler günü mü?

ANNELER GÜNÜ

ABD'de Anna Jarvis, kaybettiği annesi için 1908 yılında bir anma günü başlattı. 1914 yılında anneleri anma günü kongrenin onayıyla Amerika çapında genişledi. Anneleri onurlandıran özel bir gün olan ''Anneler Günü'' dünyada farklı günlerde kutlanır. Bu kutlama en yaygın şekilde Mayıs ayının ikinci haftasına denk gelir.,