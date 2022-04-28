Anneler Günü Haberleri - Anneler Günü Haber - Haberler

ANNELER GÜNÜ
Anneler Günü haber, Anneler Günü son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kardeşini ve oğlunu şehit veren Nuran Polat: "Oğlumun şehit düştüğü yere gitmek istiyorum"
Kardeşini ve oğlunu şehit veren Nuran Polat: "Oğlumun şehit düştüğü yere gitmek istiyorum"
Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler!
Gülümse Kaderine Defne kimdir? Gülümse Kaderine Defne gerçek adı ne? Gülümse Kaderine dizisi "Defne" karakteri kim oynuyor?
Son dakika haberleri: Bakan Derya Yanık ve Bakanlık yöneticileri şehit aileleriyle iftarda buluştu
Filistinli kadınlar Kudüs'teki Türk Kültür Merkezinde Anneler Günü'nü kutladı
Yazar Najla Tammy Kepler, Üsküdar Kitap Fuarı'nda Müslüman olma hikayesini anlattı Açıklaması
'ANNE UYGUNSUZ HAYAT YAŞIYOR' GEREKÇESİYLE ÇOCUKLARIN VELAYETİ CEZAEVİNDEKİ BABAYA
Çankırı'da öğretmenler podcast yayınlarıyla seslerini geniş kitlelere duyuruyor
ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - İki çocuk sahibi çift, evini yuvadaki bir çocuğa da açtı
31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün 2022?
Yılbaşı öncesi yarım gün mü? Memur, işçi 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü?
Rektör Yıldız "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı"na Katıldı
31 Aralık tatil mi yarım gün mü? 31 Aralık yılbaşı tatili yok mu, neden yok? 31 Aralık 2021 Cuma günü resmi tatil var mı?
Sağlık Hizmetleri MYO Öğrencilerine Yönelik Erasmus Programları Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
1 Ocak resmi tatil mi? 2022 yılındaki tüm Resmi tatil günleri! 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
Türkiye Editörler Çalıştayı, 25-27 Aralık 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek
"Niyet Felsefesi" ve "Dijital Eğitim ve Etkileri" Konulu Konferanslar Düzenlendi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin belgesel filmi uluslararası festivalde 2 ödül kazandı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Gana, Moldova ve Bosna Hersek'ten ziyaretler
SCÜ'de Yûnus Emre'nin Vefatının 700. Yılı Münasebetiyle Sempozyum Düzenlendi
Kuruluş Osman Şeyh Edebali kim? Tarihte Şeyh Edebali kimdir, ne zaman öldü?
Özbekistan'da Gerçekleşen Türk Dünyası Şair Buluşmasına Türkiye'den Öğr. Gör. Çarboğa Katıldı
Prof. Dr. Atilla Kurt: "İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış kadınlar ile hiç doğum yapmamış olanlar meme kanserinde riskli grupta"