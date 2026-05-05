Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı
Spor salonunda kadınları gizlice cep telefonuyla görüntüleyen bir kişinin kaydedilen anları sosyal medyada yayıldı. Görüntüler büyük tepki çekerken, kullanıcılar özel hayatın ihlal edildiğini belirterek şüphelinin tespit edilip hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.
Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Bir kişinin spor salonunda kadınları gizlice cep telefonuyla görüntülediği anlar kameralara yansıdı.
GÖRÜNTÜLERDE AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR
Paylaşılan videoda, şüphelinin çevresindeki kadınları fark ettirmeden kayda aldığı ve bu anları telefonuyla izlediği görüldü. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları, özel hayatın ihlal edildiğini belirterek duruma sert tepki gösterdi. Çok sayıda kişi yetkililere çağrıda bulundu.
YETKİLİLERE ÇAĞRI
Olayın ardından söz konusu kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve hakkında işlem yapılması yönünde talepler dile getirildi. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.