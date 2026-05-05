Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Bir kişinin spor salonunda kadınları gizlice cep telefonuyla görüntülediği anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLERDE AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR

Paylaşılan videoda, şüphelinin çevresindeki kadınları fark ettirmeden kayda aldığı ve bu anları telefonuyla izlediği görüldü. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, özel hayatın ihlal edildiğini belirterek duruma sert tepki gösterdi. Çok sayıda kişi yetkililere çağrıda bulundu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Olayın ardından söz konusu kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve hakkında işlem yapılması yönünde talepler dile getirildi. Olayın nerede ve ne zaman yaşandığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

