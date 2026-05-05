Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri

Galatasaray’da teknik direktörlük için adı gündeme gelen Arda Turan’ın bu konudaki düşüncesi netleşti. Genç teknik adamın verdiği yanıt dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Arda Turan, son dönemde Galatasaray teknik direktörlüğü için adı en çok konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile başarılı bir sezon geçiren Turan’ın performansı da bu iddiaları güçlendirdi.

Spor yorumcusu Sinan Engin, Asist Analiz programında yaptığı açıklamada Arda Turan ile bu konuyu görüştüğünü belirterek aldığı cevabı paylaştı.

Engin, Arda Turan’ın teknik direktörlük ihtimaliyle ilgili, “Şu an için sıcak bakmıyor. Avrupa’da yapacak işlerim var diyor. Ayrıca Galatasaray’ın başında Okan Buruk gibi başarılı bir teknik direktör olduğunu vurguluyor” ifadelerini kullandı.

Arda Turan’ın, “Galatasaray’ın hocası var. Okan abi çok başarılı. Benim birkaç senem daha var” sözleriyle mevcut teknik direktör Okan Buruk’a destek verdiği aktarıldı.

Açıklamalarda, Arda Turan’ın ilerleyen yıllarda Galatasaray için bir seçenek olabileceği değerlendirilirken, şu an için kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi.