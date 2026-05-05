Haberler

Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri

Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Haber Videosunu İzle
Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’da teknik direktörlük için adı gündeme gelen Arda Turan’ın bu konudaki düşüncesi netleşti. Genç teknik adamın verdiği yanıt dikkat çekti. Arda Turan, Galatasaray teknik direktörlüğü için şu an sıcak bakmadığını belirterek Okan Buruk’un başarısına dikkat çekti ve geleceğe kapıyı açık bıraktı.

  • Arda Turan, Galatasaray teknik direktörlüğü için şu an sıcak bakmadığını belirtti.
  • Arda Turan, Avrupa'da yapacak işleri olduğunu ve Galatasaray'ın başarılı bir teknik direktörü (Okan Buruk) olduğunu söyledi.
  • Arda Turan, ilerleyen yıllarda Galatasaray için bir seçenek olabileceğini ifade etti.

Galatasaray’da teknik direktörlük için adı gündeme gelen Arda Turan’ın bu konudaki düşüncesi netleşti. Genç teknik adamın verdiği yanıt dikkat çekti.

GÜNDEMDEKİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

Sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Arda Turan, son dönemde Galatasaray teknik direktörlüğü için adı en çok konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile başarılı bir sezon geçiren Turan’ın performansı da bu iddiaları güçlendirdi.

ASİST ANALİZ PROGRAMINDA AÇIKLANDI

Spor yorumcusu Sinan Engin, Asist Analiz programında yaptığı açıklamada Arda Turan ile bu konuyu görüştüğünü belirterek aldığı cevabı paylaştı.

“ŞU AN İÇİN SICAK BAKMIYORUM”

Engin, Arda Turan’ın teknik direktörlük ihtimaliyle ilgili, “Şu an için sıcak bakmıyor. Avrupa’da yapacak işlerim var diyor. Ayrıca Galatasaray’ın başında Okan Buruk gibi başarılı bir teknik direktör olduğunu vurguluyor” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK VURGUSU

Arda Turan’ın, “Galatasaray’ın hocası var. Okan abi çok başarılı. Benim birkaç senem daha var” sözleriyle mevcut teknik direktör Okan Buruk’a destek verdiği aktarıldı.

GELECEK İÇİN KAPIYI KAPATMADI

Açıklamalarda, Arda Turan’ın ilerleyen yıllarda Galatasaray için bir seçenek olabileceği değerlendirilirken, şu an için kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Eylem Tok 'Aile ile anlaştık' dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi

Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, babadan jet hızında yanıt geldi
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı