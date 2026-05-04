Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan ettiği bildirildi.

  • Rusya Devlet Başkanı Putin, 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etti.
  • Rusya, Ukrayna'nın ateşkese uymaması halinde Kiev'in merkezine yoğun füze saldırısı düzenleyeceğini duyurdu.
  • Ukrayna, Rusya'dan ateşkes teklifi almadığını ve ateşkesin tek taraflı olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtildi.

ZAFER GÜNÜNÜN YIL DÖNÜMÜNDE ATEŞKES KARARI

Açıklamada, “Başkomutanın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in 9 Mayıs Zafer Günü’nde Moskova’ya saldırı tehdidinde bulunduğuna değinilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kiev yönetiminin suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev’in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek. Rusya, elindeki tüm imkanlara rağmen insani açıdan bu tür eylemlerden daha önce kaçındı. Kiev sakinlerini ve yabancı diplomatik misyon temsilcilik çalışanlarını zamanında şehri terk etmeleri gerektiği konusunda uyarıyoruz.”

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Ukrayna'dan da açıklama geldi. Ukrayna, konu hakkında Rusya'dan herhangi bir teklif almadıklarını ve ateşkesin tek taraflı yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA
İran'ın, 'ABD donanmasını vururuz' tehdidine Trump'tan sert yanıt

Trump'tan İran'a ölüm tehdidi: Bunu yaparsanız sizi yok ederiz
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGS 1905:

saldirin hic putin havasina göre beklemeyin

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Cok şükür Allah,a diyelim

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

