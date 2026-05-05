TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak

Bayern Münih ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı, 6 Mayıs’ta TRT 1’den şifresiz yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak kritik rövanş mücadelesinin TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacağı açıklandı.

DEV RÖVANŞTA SAHNE ALLIANZ ARENA

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain’i ağırlayacak. 6 Mayıs Çarşamba günü Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia üstlenecek. VAR koltuğunda Marco di Bello, AVAR’da ise Tiago Martins görev yapacak.

İLK MAÇTA GOL YAĞMURU YAŞANDI

Yarı finalin ilk ayağı futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Toplam 9 golün atıldığı mücadelede Paris Saint-Germain, Bayern Münih’i 5-4 mağlup etti. PSG’nin gollerini Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele ikişer kez kaydederken, Joao Neves de skora katkı sağladı. Bayern Münih’te ise Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano ve Luis Diaz fileleri havalandırdı.

TRT’DEN FUTBOLSEVERLERE MÜJDE

TRT, milyonların merakla beklediği dev karşılaşmayı şifresiz olarak ekranlara getireceğini duyurdu. Bayern Münih - PSG mücadelesi TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

