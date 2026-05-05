Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

Hürmüz Boğazı’nda artan çatışmalar ve ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını sert yükseltti. Brent petrolü yüzde 6’ya yakın yükselerek 114 doların üzerine çıktı, savaşın başından bu yana artış yüzde 50’yi aştı.

  • ABD ile İran arasındaki ateşkesin Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarla sarsılması Brent petrol fiyatını yüzde 6 artırarak 114 doların üzerine çıkardı.
  • ABD ordusu İran'a ait 6 küçük tekneyi imha ettiğini açıklarken, Birleşik Arap Emirlikleri İran'dan füze ve İHA saldırısına uğradığını duyurdu.
  • Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 2 bin gemide 20 bin denizci mahsur kaldı; savaşın başlangıcından bu yana Brent petrol fiyatları yüzde 50'den fazla arttı.

ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin Hürmüz Boğazı’nda yaşanan çatışmalarla sarsılması, petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Brent petrolü yüzde 6’ya yakın artarak 114 doların üzerine çıktı.

ÇATIŞMALAR FİYATLARI TETİKLEDİ

ABD ordusunun, ticari gemilere yönelik saldırılara karşılık İran’a ait 6 küçük tekneyi imha ettiğini açıklaması ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’dan füze ve İHA saldırısına uğradığını duyurması, piyasalarda endişeyi artırdı. İran tarafı ise ABD’nin tekne imha ettiği yönündeki açıklamaları yalanladı.

PİYASA RİSKİ FİYATLARA YANSIYOR

Uzmanlar, piyasaların Hürmüz Boğazı’nın beklenenden uzun süre kapalı kalabileceği ve enerji altyapısının daha fazla zarar görebileceği riskini fiyatladığını belirtiyor. Bu durum petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

GEMİ TRAFİĞİ HALA DURGUN

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticari gemilere Hürmüz geçişinde askeri eşlik sağlanacağını açıklamasına rağmen, güvenlik endişeleri nedeniyle deniz trafiğinde belirgin bir toparlanma görülmedi. Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu, güvenlik garantisi olmadan gemilerin geçiş yapmaması çağrısında bulundu.

20 BİN DENİZCİ MAHSUR KALDI

Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne göre Hürmüz Boğazı’nda yaklaşık 2 bin gemide 20 bin denizci mahsur kaldı. Birleşmiş Milletler ise boğazın kapanmasının petrol, gaz ve diğer kritik ürünlerin taşınmasını engellediğini ve küresel ekonomiyi zorladığını açıkladı.

SAVAŞTAN BU YANA YÜZDE 50’Yİ AŞAN ARTIŞ

Savaşın şubat sonunda başlamasından bu yana Brent petrol fiyatları yüzde 50’den fazla yükseldi. Günlük yaklaşık 14,5 milyon varillik üretim açığı olduğu tahmin edilirken, uzmanlar anlaşma sağlansa bile fiyatların bir süre yüksek kalacağını öngörüyor.

YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR

Analistler, ülkelerin enerji stoklarını kullanmaya başlamasıyla birlikte petrol fiyatlarında yükselişin sürebileceğini belirtiyor.

Erdem Aksoy
