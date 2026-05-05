Yolun sonuna geldi! Ahmed Kutucu, Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray’da beklentileri karşılayamayan Ahmed Kutucu’nun sezon sonunda takas yoluyla takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da Ahmed Kutucu ile yolların ayrılması gündemde. Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanıyor.

BEKLENEN PERFORMANSI VEREMEDİ

2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Eyüpspor’dan yaklaşık 6 milyon euro bedelle kadroya katılan Ahmed Kutucu, beklentilerin altında kaldı. Düzenli forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki futbolcu, sahada da istenilen katkıyı sağlayamadı.

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

Yönetimin, Ahmed Kutucu’yu yurt içinden talip olan kulüplerle yapılacak olası transferlerde takas oyuncusu olarak kullanmayı planladığı öğrenildi.

SÜRE ALDI AMA ETKİLİ OLAMADI

Bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta forma giyen Kutucu, toplamda 488 dakika sahada kalırken 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Gelen bilgilere göre, tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Galatasaray kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılmıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Yeterli süre vermezsen nasıl etkili olsun ki.Zıplamak bile alışmak için belli bir süreyi gerektirmez mi.Gerektirir bence.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

