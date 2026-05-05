Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Süper Lig’e yükselen Amedspor’un transfer listesinde olduğu iddia edilen Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ICARDI TAKIMDA KALIYOR

Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli forvetle yıllık 4.5 milyon euro üzerinden 1+1 yıllık kontrat imzaladığı belirtildi.

YÖNETİMDEN STRATEJİK KARAR

Kulüp yönetimi, hücum hattındaki istikrarı korumak ve Avrupa hedeflerini güçlendirmek adına Icardi ile yola devam etme kararı aldı. Bu adım, yıldız oyuncunun takımın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını gösterdi.

PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLDU

Son sezonlarda attığı kritik gollerle ön plana çıkan Icardi’nin performansı, sözleşme yenileme sürecinde etkili oldu. Taraftarın da büyük destek verdiği golcü oyuncu, takımın en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Anlaşmaya göre kontratın ilk yılı garanti olurken, ikinci yıl performansa bağlı opsiyon şeklinde düzenlendi. Bu modelle kulübün finansal esneklik sağlamayı hedeflediği ifade edildi.