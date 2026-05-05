Siverek'te yıldırım düşme anı kamerada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yağış sırasında yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken gök gürültüsü ve şimşek, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Art arda çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirirken, bir yıldırımın düşme anı çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gökyüzünü aydınlatan şimşekler fotoğraf karelerine de yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı