Haberler

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oluyor

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi eski başkan Aziz Yıldırım’ın başkanlığa aday olma kararı aldığı ve perşembe günü resmi açıklama yapacağı belirtildi.

  • Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'daki Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmaya karar verdi.
  • Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını duyurdu.
  • Fenerbahçe başkan adaylığını ilan eden diğer isimler Barış Göktürk ve Hakan Safi'dir.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merakla bekleniyordu.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLUYOR 

Eski başkan Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmaya karar verdi. Yıldırım'ın, perşembe günü resmi bir açıklama yaparak adaylığını resmen açıklayacağı dile getirildi. 

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, seçimle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamayı yapacağım.'' demişti. 

MEHMET ALİ AYDINLAR ADAY OLMUYOR

Eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Aydınlar, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı. 

GÜNCEL ADAYLAR KİMLER?

Fenerbahçe'de  6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı ilan eden isimler şu ana dek eski yöneticiler Barış Göktürk ve Hakan Safi oldu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
İçişleri Bakanlığından 7 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Bu görüntülerin kaydedildiği şehirlerimize Meteoroloji'den yeni uyarı
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Aydınlar'ın geri adımı sonrası Safi'nin o sözleri yeniden gündemde
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı