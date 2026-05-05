Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na aday oluyor

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın aday olup olmayacağı merakla bekleniyordu.

AZİZ YILDIRIM ADAY OLUYOR

Eski başkan Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmaya karar verdi. Yıldırım'ın, perşembe günü resmi bir açıklama yaparak adaylığını resmen açıklayacağı dile getirildi.

DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, seçimle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Hiç kimseyle görüşmedim, kamuoyunda bazı başkan adayı olacak isimlerle görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamayı yapacağım.'' demişti.

MEHMET ALİ AYDINLAR ADAY OLMUYOR

Eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu. Aydınlar, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ADAYLAR KİMLER?

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı ilan eden isimler şu ana dek eski yöneticiler Barış Göktürk ve Hakan Safi oldu.