Hamburger zincirindeki ayrımcılık için harekete geçildi

İstanbul Tarabya’da bulunan Burger King'de bir anne ve kızı sırf ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle restorana kabul edilmemişti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir vatandaşın ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir." dedi.

  • Burger King Tarabya şubesinde bir anne ve kızı ekonomik durumları gerekçesiyle restorana alınmadı.
  • Ticaret Bakanlığı, hamburger zincirinde yaşandığı iddia edilen müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma olayıyla ilgili inceleme başlattı.
  • Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konunun takip edildiğini ve gerekli denetim süreçlerinin yürütüldüğünü duyurdu.

Burger King Tarabya şubesinde bir anne ve kızı, sırf ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle restorana kabul edilmedi. Yaşanan bu insanlık dışı olay, toplum vicdanında derin bir yara açarken, Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

"Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen "müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma" konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz. Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Yorumlar (2)

Haber Yorumları Barış Yeşildağ:

Ben hayatım boyunca turkiyede ekonomik durumuna bakilarak iceri alinmayan musteri gormedim hani desenizki Şişli'deki kürkçüye etkilerdeki fransiz lokantasina alinmadi inanirimda bu biraz inandirici gelmedi

Haber Yorumları girilmez:

tazminat davası açsınlar yokmu üstlenecek bir avukat

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

