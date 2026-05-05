iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Apple Türkiye, iPhone 17 serisi ve AirPods modellerine yaklaşık yüzde 10 zam yaptı. iPhone 17 Pro Max’in fiyatı 132 bin 999 TL’ye çıkarken, diğer modellerde de dikkat çeken artışlar yaşandı. AirPods fiyatları da yükselirken, zamların döviz kurundaki artışla paralel olduğu görüldü.
- Apple Türkiye, iPhone 17 serisi ve AirPods modellerine yaklaşık yüzde 10 zam yaptı.
- iPhone 17 serisinde en düşük fiyat 59.999 TL (iPhone 17e), en yüksek fiyat 132.999 TL (iPhone 17 Pro Max) oldu.
- AirPods 4 modeli 8.999 TL'ye, AirPods Pro 3 modeli 15.499 TL'ye yükseldi.
Apple Türkiye, iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinin satış fiyatlarına yaklaşık yüzde 10 oranında zam yaptı. Yeni fiyat listesi bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
İPHONE 17 SERİSİNDE YENİ FİYATLAR
Güncellemeyle birlikte iPhone 17 serisinin tüm modellerinde dikkat çeken artışlar yaşandı. Yeni fiyatlar şu şekilde oldu:
iPhone 17e: 54.999 TL’den 59.999 TL’ye yükseldi
iPhone 17: 77.999 TL’den 84.999 TL’ye çıktı
iPhone Air: 97.999 TL’den 119.999 TL’ye ulaştı
iPhone 17 Pro: 107.999 TL’den 119.999 TL’ye yükseldi
iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL’den 132.999 TL’ye çıktı
AİRPODS MODELLERİ DE ZAMLANDI
Zam sadece telefonlarla sınırlı kalmadı. AirPods 4 modelinin fiyatı 7.999 TL’den 8.999 TL’ye yükselirken, AirPods Pro 3 modeli 13.999 TL’den 15.499 TL’ye çıktı.
KUR ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI
Fiyat artışının, döviz kurundaki yükselişle paralel olduğu görülüyor. Dolar kurunun 41 TL seviyelerinden 45 TL bandına çıkmasıyla Türk Lirası’nda yaklaşık yüzde 10’luk değer kaybı yaşandı. Zam oranlarının da bu değişimle örtüştüğü dikkat çekti.