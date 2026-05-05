Haberler

iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar

iPhone'lara bugün zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Apple Türkiye, iPhone 17 serisi ve AirPods modellerine yaklaşık yüzde 10 zam yaptı. iPhone 17 Pro Max’in fiyatı 132 bin 999 TL’ye çıkarken, diğer modellerde de dikkat çeken artışlar yaşandı. AirPods fiyatları da yükselirken, zamların döviz kurundaki artışla paralel olduğu görüldü.

  • Apple Türkiye, iPhone 17 serisi ve AirPods modellerine yaklaşık yüzde 10 zam yaptı.
  • iPhone 17 serisinde en düşük fiyat 59.999 TL (iPhone 17e), en yüksek fiyat 132.999 TL (iPhone 17 Pro Max) oldu.
  • AirPods 4 modeli 8.999 TL'ye, AirPods Pro 3 modeli 15.499 TL'ye yükseldi.

Apple Türkiye, iPhone 17 serisi ve AirPods modellerinin satış fiyatlarına yaklaşık yüzde 10 oranında zam yaptı. Yeni fiyat listesi bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İPHONE 17 SERİSİNDE YENİ FİYATLAR

Güncellemeyle birlikte iPhone 17 serisinin tüm modellerinde dikkat çeken artışlar yaşandı. Yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

iPhone 17e: 54.999 TL’den 59.999 TL’ye yükseldi

iPhone 17: 77.999 TL’den 84.999 TL’ye çıktı

iPhone Air: 97.999 TL’den 119.999 TL’ye ulaştı

iPhone 17 Pro: 107.999 TL’den 119.999 TL’ye yükseldi

iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL’den 132.999 TL’ye çıktı

AİRPODS MODELLERİ DE ZAMLANDI

Zam sadece telefonlarla sınırlı kalmadı. AirPods 4 modelinin fiyatı 7.999 TL’den 8.999 TL’ye yükselirken, AirPods Pro 3 modeli 13.999 TL’den 15.499 TL’ye çıktı.

KUR ARTIŞI FİYATLARA YANSIDI

Fiyat artışının, döviz kurundaki yükselişle paralel olduğu görülüyor. Dolar kurunun 41 TL seviyelerinden 45 TL bandına çıkmasıyla Türk Lirası’nda yaklaşık yüzde 10’luk değer kaybı yaşandı. Zam oranlarının da bu değişimle örtüştüğü dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

az gelmiş bu zam 300 cıkması lazım neticede alıyorlar...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTwister:

makarnaya da zam..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki

Bahçeli’nin Öcalan önerisine muhalefetten ilk tepki
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti