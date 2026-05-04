Kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 tutuklu

Bahçelievler'de bir kafede kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, dün sabaha karşı 04.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov, bir kafede kız arkadaşının doğum günü partisi için arkadaşlarıyla buluştu. Ashyrov, ilerleyen saatlerde kafede bulunan Alembeg M. ve Vefa isimli arkadaşı ile kıskançlık iddiasıyla tartışmaya başladı. Kafede başlayan tartışma sokağa taştı. Taraflar sokak ortasında birbirlerine bıçak savurmaya başladı. Arbede sırasında 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Alembeg M., olay yerinden bir taksiye binerek kaçtı. Polis olay yerinde inceleme başlatırken, 3 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Türkmenistan uyruklu şahıs yaşamını yitirdi

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkmenistan uyruklu Dovletmammet Ashyrov yaşamını yitirdi. Olay yerinden taksiyle kaçan Alembeg M. ise, Şirinevler Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan, kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların sokakta buluştukları, ardından tartışmaya başladıkları ve birbirlerine yumruk ve bıçaklarla saldırdıkları, çevredekilerin araya girerek olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

