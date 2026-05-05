Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

ABD merkezli Thermos, ürünlerinde yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle yaklaşık 8,2 milyon termos ve yiyecek kabını gönüllü olarak geri çağırdı. Şirket, kapakların açılırken kullanıcıya doğru fırladığı yönünde gelen şikayetlerin ardından harekete geçti.

BASINÇ TAHLİYE VALFİ EKSİKLİĞİ TEHLİKE YARATTI

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu’nun (CPSC) açıklamasına göre, geri çağrılan ürünlerde basınç tahliye valfi bulunmuyor. Kap içinde uzun süre bekletilen yiyecek ve içecekler basınç oluşturuyor, bu da kapağın açıldığı anda kontrolsüz şekilde fırlamasına neden oluyor.

3 KİŞİDE KALICI GÖRME KAYBI OLUŞTU

Yetkililer, kapakların kullanıcıya çarpması sonucu 27 ayrı yaralanma bildirimi alındığını açıkladı. Bu vakalarda kesikler ve tıbbi müdahale gerektiren durumlar yaşanırken, üç kişinin gözüne isabet eden kapaklar nedeniyle kalıcı görme kaybı oluştu.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILDI?

Geri çağırma, Temmuz 2023 öncesinde üretilen Stainless King Food Jar’ın SK3000 ve SK3020 modelleri ile Sportsman Food & Beverage Bottle’ın SK3010 modellerini kapsıyor. Ürünlerin model numaraları alt kısmında yer alıyor. Söz konusu termoslar 2008-2024 yılları arasında yaklaşık 30 dolar fiyatla ABD genelinde satışa sunuldu.

KULLANICILARA "DERHAL DURDURUN" UYARISI

Thermos, etkilenen ürünlere sahip tüketicilere cihazları hemen kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu. Şirket, bu ürünlere sahip müşterilerin resmi internet siresi üzerinden talep formu doldurarak ürünün türüne bağlı olarak ya bir yedek ürün ya da basınç tahliye valfine sahip yeni bir kapak talep etmesi gerektiğini belirtti. Ancak para iadesi yapılmayacağı ve ürünlerin mağazalara geri götürülmemesi gerektiği belirtildi.

TEDARİK SÜRECİ HAFTALAR SÜREBİLİR

Şirket, değişim sürecinin 7 ila 9 hafta sürebileceğini açıkladı. Çin ve Malezya’da üretilen ürünlerin Illinois merkezli Thermos tarafından ithal edildiği bilgisi paylaşıldı.

