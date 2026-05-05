Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için önerdiği “barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü” fikrine destek vererek “sözlerinin altına imza atıyoruz” dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için gündeme getirdiği “barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü” önerisine destek verdi. Bakırhan, “Bahçeli’nin sözlerinin altına imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM’de düzenlenen haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan’ın açıklamalarında, Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında yaptığı çıkış öne çıktı.

BAHÇELİ “STATÜ” VURGUSU YAPTI 

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Abdullah Öcalan’ın “statü meselesinin” ele alınması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, bu kapsamda “barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü” adını verdiği bir mekanizma önerisinde bulundu. 

“TARİHİ BİRLİKTE YAZALIM” ÇAĞRISI

Bahçeli’nin açıklamalarına destek veren Bakırhan, “Sayın Bahçeli’nin bugün grup toplantısında sarf ettiği sözlerin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan, gelin tarihi birlikte yazalım” dedi.

Bakırhan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde; 

"Bu aşamada sürecin en kritik aktörlerinden biri olan Abdullah Öcalan’ın hukuki durumunun açık ve net bir çerçeveye kavuşması da büyük önem taşımaktadır. Fiziki koşullarının iyileştirilmesi, görüşme ve iletişim imkanlarının genişletilmesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi için zorunludur.

Kendisi, 'Benim tek derdim sorun çözmektir. Statüden kastettiğim şey çalışma koşullarına sahip olmamdır. Kişisel konfor değil, iletişimdir' diyor. Sayın Bahçeli’nin 'Öcalan’ın statüsü ne olacaktır?' sorusu, bu açıdan tarihidir.

Bu soru orta yerde duruyor ve hâlâ cevabını beklemektedir. Bugün Bahçeli’nin grup toplantısında statü konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imzamızı atıyoruz.

Sayın Erdoğan’ın da belirttiği gibi, süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir. Biz de diyoruz ki: Tarih cesaret edenleri yazar; buyurun, tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan."

Olgun Kızıltepe
