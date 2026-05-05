İçişleri Bakanlığından 7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama, yerel dolu, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
