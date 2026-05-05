Haberler

Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Athletic Bilbao, teknik direktörlük görevine Edin Terzic’i getirerek yeni sezona Alman çalıştırıcıyla girme kararı aldı.

  • Athletic Bilbao, teknik direktörlük görevine Edin Terzic'i getirdi.
  • Edin Terzic, Borussia Dortmund ile Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazandı.
  • Terzic, 2024 yılında Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Edin Terzic’i getirdiğini resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüp, teknik direktör arayışlarını tamamlayarak 43 yaşındaki Edin Terzic ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Böylece Bilbao’da yeni bir dönem başlamış oldu.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ DURAKLAR VAR

Teknik direktörlük kariyerine Borussia Dortmund altyapısında başlayan Terzic, Beşiktaş ve West Ham United’da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Daha sonra yeniden Dortmund’a dönen Alman teknik adam, burada hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak görev yaptı.

İKİ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Terzic, Borussia Dortmund ile Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nı kazanarak kariyerinde iki önemli başarı elde etti. 2022-2023 sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih’e kaptıran genç teknik adam, 2024 yılında ise Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ancak Real Madrid’e 2-0 mağlup oldu.

YENİ BİR SAYFA AÇTI

Son olarak Borussia Dortmund’daki görevinden ayrılan Edin Terzic, Athletic Bilbao ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur'un yargılandığı 'baraj patladı' davasında karar

"Baraj patladı" davasında karar
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Tokat'ta, 'Çingene Kızı' benzeri mozaik gün yüzüne çıkarılıyor

Evin bahçesindeki kaçak kazıda ortaya çıktı, tarihe ışık tutabilir
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı
Oğuzhan Uğur'un yargılandığı 'baraj patladı' davasında karar

"Baraj patladı" davasında karar
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı