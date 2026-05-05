Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Edin Terzic’i getirdiğini resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüp, teknik direktör arayışlarını tamamlayarak 43 yaşındaki Edin Terzic ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Böylece Bilbao’da yeni bir dönem başlamış oldu.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ DURAKLAR VAR

Teknik direktörlük kariyerine Borussia Dortmund altyapısında başlayan Terzic, Beşiktaş ve West Ham United’da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Daha sonra yeniden Dortmund’a dönen Alman teknik adam, burada hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak görev yaptı.

İKİ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Terzic, Borussia Dortmund ile Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nı kazanarak kariyerinde iki önemli başarı elde etti. 2022-2023 sezonunda Bundesliga şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih’e kaptıran genç teknik adam, 2024 yılında ise Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ancak Real Madrid’e 2-0 mağlup oldu.

YENİ BİR SAYFA AÇTI

Son olarak Borussia Dortmund’daki görevinden ayrılan Edin Terzic, Athletic Bilbao ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.