ABD'de hapis cezasına çarptırılan Sinaloa kartelinin elebaşı "El Chapo" ülkesine iadesini istedi

ABD'de müebbet hapis cezasına çarptırılan Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın elebaşı "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman, ülkesine iadesini talep etti.

ABD'nin Colorado eyaletindeki yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan Guzman, New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesine dilekçe sundu.

İnsanlık dışı ve kötü muameleye maruz kaldığını savunan Guzman, hakkında yürütülen yargılama sürecinde ciddi ihlaller bulunduğunu öne sürdü.

Guzman, mahkumiyetine yol açan bazı önemli delillerin "kanıtlanmadığını" iddia etti.

Ülkesine iade edilmeyi talep eden Guzman, hakkındaki suçlamalarla Meksika'da "yüzleşmek" istediğini kaydetti.

Bölge Mahkemesi Yargıcı Brian Cogan, Guzman'ın talebinin "mantıksız" olduğunu ve hiçbirinin hukuki dayanağı bulunmadığını belirterek talebi derhal reddetti.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan Guzman, 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD, Sinaloa kartelini "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.