Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

Uşak'ta, önceki akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden avukat 37 yaşındaki Mustafa Özlüer, eşi 35 yaşındaki Tuğba ve çocukları 6 yaşındaki Nil ile 1 yaşındaki Selin, memleketleri Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi. 4 tabutlu fotoğrafla yürekleri sızlattı.

  • Uşak-İzmir kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada avukat Mustafa Özlüer, eşi Tuğba ve çocukları Nil ile Selin hayatını kaybetti.
  • Özlüer ailesinin cenazeleri Kütahya'ya getirilerek Halil Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkiinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazada 43 AV 545 plakalı aracın sürücüsü avukat Mustafa, eşi Tuğba (35), çocukları Nil (6) ile Selin Özlüer (1) olay yerinde yaşamını yitirmiş, 34 kişi yaralanmıştı.

CENAZELER KÜTAHYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Mustafa Özlüer, eşi Tuğba, çocukları Nil le Selin Özlüer'in cenazesi memleketleri Kütahya'ya getirildi.

DÖRT CENAZE YÜREKLERİ DAĞLADI

Anne, baba ve iki çocuğun cenazeleri, Tabakhane Mahallesi'ndeki Halil Ağa Camii'nde ikindi vakti İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

AİLE YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Cenaze törenine, Özlüer'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Simav Cumhuriyet Başsavcısı Cengiz Bayrak, Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay ve vatandaşlar katıldı. Özlüer ailesinin yakınları gözyaşına boğuldu.

Kaynak: AA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

