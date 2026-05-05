Haberler

Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü Haber Videosunu İzle
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika ordusuna ait bir helikopter, havalandıktan kısa süre sonra düşerek kaza yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay bölgede paniğe neden oldu. Kazada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, düşüş nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.

Meksika ordusuna ait bir helikopter, havalandıktan kısa süre sonra düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay büyük paniğe neden oldu.

KALKIŞTAN HEMEN SONRA DÜŞTÜ

Görüntülerde helikopterin havalandıktan kısa süre sonra dengesini kaybettiği ve hızla yere çakıldığı görüldü. Düşüş anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KORKU VE PANİK YAŞANDI

Helikopterin düşmesiyle birlikte bölgede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Görüntülerde çevredeki kişilerin yaşadığı korku da dikkat çekti.

DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kazada can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak!

Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti

Fabrikada büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor

Şampiyon takımın başına geçiyor
Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar

Bu yıldızlar 1 milyon forma sattırır! Süper Lig devinden çılgın hamle
Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak!

Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu