Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü
Meksika ordusuna ait bir helikopter, havalandıktan kısa süre sonra düşerek kaza yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay bölgede paniğe neden oldu. Kazada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, düşüş nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.
KALKIŞTAN HEMEN SONRA DÜŞTÜ
Görüntülerde helikopterin havalandıktan kısa süre sonra dengesini kaybettiği ve hızla yere çakıldığı görüldü. Düşüş anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
KORKU VE PANİK YAŞANDI
Helikopterin düşmesiyle birlikte bölgede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Görüntülerde çevredeki kişilerin yaşadığı korku da dikkat çekti.
DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Kazada can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatılması bekleniyor.