Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür piyangosu

Trabzonspor, eski oyuncusu Abdülkadir Ömür üzerinden önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Championship ekibi Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesi halinde 2.5 milyon Euro'luk bonusu kasasına koyacak.

Abdülkadir Ömür'ü 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye satan Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. 

ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN BONUS

Trabzonspor, Championship'te mücadele eden Hull City'nin ligde play-off turuna kalmasıyla birlikte önemli bir gelir elde edebilir. Bordo-mavililer, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması durumunda eski futbolcusundan 2.5 milyon euro bonus kazanacak.

SONRAKİ SATIŞ KARINDAN YÜZDE 50 PAY

Karadeniz ekibinin, bonus maddesinin yanı sıra Abdülkadir Ömür'ün bir sonraki satışının karından yüzde 50 pay alma hakkı da bulunuyor. Hull City'de istediği performansı yakalayamayan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyiyor. 

Cemre Yıldız
