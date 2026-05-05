Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

Fenerbahçe’nin tecrübeli yıldızı N’Golo Kante, transfer olduğu günden bu yana devam iyi performansını son olarak RAMS Başakşehir maçında da göstererek futbol dünyasına adeta "yıkılmadım" mesajı verdi. 35 yaşındaki Fransız orta saha, sergilediği büyüleyici istatistiklerle neden hala mevkisinin en iyilerinden biri olduğunu kanıtladı.

YÜZDE 96 İSABETLİ PAS ORANI

RAMS Başakşehir karşısında sahanın her noktasında basmadık yer bırakmayan Kante, özellikle pas trafiğindeki başarısıyla parmak ısırttı. Toplamda yaptığı 50 pasın 48'inde isabet bulan yıldız oyuncu, %96'lık genel başarı oranına ulaştı. Kante'nin asıl fark yaratan istatistiği ise 3. bölgede sergilediği %100 pas isabeti oldu. Kante, hücum organizasyonlarında hata yapmadan oynayarak takımını maestro gibi yönetti.

TRANSFER PAZARININ GÖZDESİ OLABİLİR

Suudi Arabistan macerasının ardından sarı-lacivertli formayla yeniden doğan Kante’nin bu yükselen form grafiği, Avrupa kulüplerinin de dikkatinden kaçmadı. Eğer tecrübeli futbolcu bu istikrarını sürdürürse, önümüzdeki Dünya Kupası'nın ardından Fenerbahçe’nin kapısının çalınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Birçok önemli kulübün, ocak ayı transfer döneminde Fransız yıldız için teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.