Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti

Fenerbahçe'ye başkan adayı olmayacağını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar, başkanlığa aday olmaya karar verdikten sonra ortaya çıkan tartışma ortamı ve hakkında söylenenler nedeniyle seçimli genel kurulda aday olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

  • Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu.
  • Aydınlar, adaylıktan vazgeçme gerekçesi olarak adının anılmasıyla başlayan tartışma ortamını ve hakkında söylenenleri gösterdi.
  • Aydınlar, tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna zarar vermemesi için aday olmaktan vazgeçtiğini ifade etti.

Eski Fenerbahçeli yönetici Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmayacağını duyurdu.

''GENEL KURULDA ADAY OLMAYACAĞIM''

Aydınlar, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, " Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.

ADAYLIKTAN VAZGEÇME SEBEBİ

Uzun bir açıklama yapan Mehmet Ali Aydınlar, başkanlığa aday olmayı düşündüğünü ancak vazgeçtiğini belirtti. Aydınlar, yaptığı açıklamada başkanlığa aday olmaya karar verdikten sonra ortaya çıkan tartışma ortamı ve hakkında söylenenler nedeniyle seçimli genel kurulda aday olmaktan vazgeçtiğini ifade etti. 

İşte Mehmet Ali Aydınlar'ın açıklamasının tamamı:

"Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçe'mizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. Fenerbahçe'nin bir dünya markası olması hayali, benim için bugüne ait bir hedef değil; yıllardır inandığım, her dönemde destek vermeye çalıştığım kalıcı bir idealdir. Benim kulübüme olan bağlılığım bir ünvana, bir makama ya da bir sıfata bağlı değildir. 

Ancak gelinen noktada görüyorum ki ismim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Herkesin kendini bir diğerinden daha fazla Fenerbahçeli gördüğü, herkesin kendi doğrusu üzerinden bir yol tarif ettiği bir zeminde, ortak bir gelecek inşa etmenin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim.

Bu nedenle Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Bu süreçte gösterilen teveccüh ve destek için tüm kongre üyelerimize, camiamızın her ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'mize olan bağlılığım hiçbir zaman kişilere ve koşullara bağlı olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Ben; dünüyle gurur duyan, bugünüyle sorumluluk hisseden ve yarınlarına inanan bir Fenerbahçeli olarak, ne zaman ve ne gerekiyorsa elimden geleni yapmaya ve her zaman kulübümün yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü Fenerbahçe, kişilerin değil, değerlerin kulübüdür.''

Cemre Yıldız
