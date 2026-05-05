İBB Başkan Vekilinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davet

Çekmeköy – Sancaktepe Metrosu’nu Sultanbeyli’ye uzatacak 4,5 kilometrelik aksta yapım çalışmaları tamamlandı. Hattın, Kurban Bayramı’ndan önce İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını açıklayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Cumhurbaşkanımıza ve tüm siyasilerimize çağrımdır; açılışta gelin el ele verelim, birlikte olalım” dedi.

  • İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun mayıs ayında açılacağını duyurdu.
  • Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerini metro açılışına davet etti.
  • Sancaktepe-Sultanbeyli hattının açılmasıyla Sultanbeyli'den Üsküdar'a ulaşım 50 dakikaya inecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başklanvekili Nuri Aslan, yapımında sona gelinen, Çekmeköy – Sancaktepe- Sultabeyli Metrosu’nda incelemelerde bulundu.

“AÇILIŞTA GELİN BİRLİKTE OLALIM”

Nuri Aslan, dünyada bu kadar sıkıntı varken, her şart ve koşulda bu süreçlerin devam edip buranın açılıyor olmasının Türkiye’nin nasıl üretebildiğini ve gelişebildiğini gösteren en güzel örnek olduğunu belirterek, Samandıra ile Sultanbeyli arasında da metroyla seyahat edebilecek olmasının İstanbul’un ulaşım sorunu adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Aslan, “Buradan İstanbul’un tüm seçilmişlerine ve bürokratlarına; Valimizden kaymakamlarımıza, muhtarlarımızdan il müdürlerimize, Cumhurbaşkanımıza, siyasi partilerimizin genel başkanlarına ve tüm milletvekillerine çağrımdır: Gelin el ele verelim, birlikte olalım. Sultanbeyli – Sancaktepe arasındaki metro hattında, tüm devlet erkânının ve siyasi partilerin bir arada olduğu görkemli bir açılış yapalım” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KADİR TOPBAŞ’I UNUTMADI

Üsküdar-Çekmeköy Metrosu’nun 2019 öncesinde yapılmış bir hat olduğunu hatırlatan Aslan, şöyle konuştu:

“İstanbul’da emeği geçen; Ahmet İsvan, Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, o dönemki belediye başkanımız ve şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş ve tabii ki Ekrem İmamoğlu’na, onlarla beraber çalışan tüm siyasi ve bürokrat arkadaşlara, emeği geçen herkese İstanbullular adına teşekkürlerimi sunuyorum”

ÜSKÜDAR – SULTANBEYLİ ARASI 50 DAKİKAYA İNECEK

Metro şantiyesini gezerek çalışmaları yerinde incelediklerini ve her şeyin hazır gibi göründüğünü belirten Nuri Aslan, “Son rötuşlar ve çevre düzenlemeleri yapılıyor. İnşallah mayıs ayı içerisinde 4,5 kilometrelik Sancaktepe – Sultanbeyli hattını açmış olacağız. Böylece Sultanbeyli’de yaşayan bir yurttaşımız, Üsküdar’a 50 dakikada gidip gelebilecek” şeklinde konuştu.

7 METRO İNŞAATI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin erişim sorununu çözmek için metro alanında büyük yatırımlar yaptığını söyleyen Aslan, “Şu an halihazırda İstanbul’da tam yedi tane metro hattı inşaatı devam ediyor. Allah’ın izniyle mayıs ayında burayı açtığımızda bu sayı altıya düşecek” dedi.

FİNANSKENT METROSU İÇİN DE TARİH VERDİ

Şu an halihazırda İstanbul’da 7 metro hattında inşaatların devam ettiğini söyleyen Aslan, “Allah’ın izniyle mayıs ayında burayı açtığımızda bu sayı 6’ya düşecek. Bu yılın sonunda da Finanskent’in içinden geçen Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metrosu’nu açarak bir hattı daha tamamlamış olacağız” dedi.

SÜRÜCÜSÜZ METRO TEKNOLOJİSİ

Gezide Nuri Aslan’a Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sulyanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yüksel de eşlik etti.

Projeyle ilgili bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin de, “Sürücüsüz metro teknolojisine sahip bu hatta ilk göreve başladığımda; ‘Arkadaşlarımızla bu hattı nasıl açarız, kredisini nasıl buluruz, nasıl etaplandırabiliriz?’ diye üzerine çok konuştuk. Gerçekten de adım adım bütün hedeflerimizi yerine getirdik. Bu hattımızda dörtlü araç setlerimizi kullanacağız. Hat uzadığı için yolcu kapasitesini artırmak amacıyla diğer hattan da araç çektik. Şu an aslında hattımızın tüm sinyal testleri tamamlandı ve uluslararası taşımacılık sertifikamızı aldık. Şu anda buraya ek olarak koyacağımız araçların testlerini yapıyoruz. Yolcularımızı bu hatta alarak bölgeyi plastik tekerlekli araçlardan kurtarmak ve yukarıdaki trafiği rahatlatmak adına İETT araçlarımızı da yeniden düzenliyor olacağız” diye konuştu.

Osman Karabacak
