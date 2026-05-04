Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

İran'ın Körfez ülkelerinde yeniden başladığı füze ve İHA saldırıları, savaş endişelerini zirveye taşıdı. Saldırıların ardından güvenlik alarmına geçen Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, sivil havacılık güvenliğini korumak amacıyla hava sahalarını uçuş trafiğine kapattıklarını duyurdu.

BAE HAVA TRAFİĞİNİ KISMEN KAPATI

BAE havacılık makamları tarafından yayımlanan A1722/26 numaralı NOTAM (havacılara bildiri) kararında konuya ilişkin bilgi verildi. Emirates hava yollarına ait FIR hattının (Flight Information Region - Uçuş Bilgi Bölgesi) 4-11 Mayıs tarihleri arasında kısmen kapatıldığı belirtildi.

Karar doğrultusunda, ticari uçuşların yalnızca belirlenen özel geçiş noktaları üzerinden ve dar koridorlar aracılığıyla gerçekleştirilmesine izin verileceği aktarıldı. Kısıtlama kararına rağmen, ABD tarafından kullanılan Dafra Hava Üssü'nün operasyonel kalmaya devam edeceği, ancak üsse yönelik uçuşların da kısıtlı rotalar üzerinden kontrollü şekilde sağlanacağı kaydedildi.

KATAR'DAN DA HAVA SAHASINI KAPATMA KARARI

Katar'dan da benzer karar geldi. Katar, saldırıların ardından ülke hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

BAE'YE 12 FÜZE ATILDI

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasında tespit edilerek müdahale edilen füze ve İHA'larla ilgili bilgi verildi.

Hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 12 balistik füzenin yanı sıra 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya müdahale ettiği aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu 3 kişinin orta derece yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, " İran'ın BAE'ye yönelik saldırıları başlattığı ilk günden bu yana müdahale edilen balistik füze sayısı 549, seyir füzesi 29 ve İHA sayısı 2 bin 260'e ulaştı." denildi.

İran kaynaklı saldırılar sonucu BAE'de yaralananların sayısının 227'ye ulaştığı, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 13 olduğu belirtildi.

PETROL TESİSİ HEDEF ALINDI

Fuceyra Emirliği, İran kaynaklı İHA saldırısıyla hedef alınan Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktığı ve Hindistan uyruklu 3 kişinin yaralandığını açıkladı

BAE Savunma Bakanlığı, "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü." açıklamasını yaptı:

İçişleri Bakanlığı da kısa süre önce, ülkeye yönelik muhtemel füze tehditlerine karşı cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdi.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, ülke topraklarına yönelik İran kaynaklı olduğu iddia edilen saldırıların ardından, tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin 3 gün süreyle uzaktan yapılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA