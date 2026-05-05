Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon yerli bir forvet takviyesi yapmak için kolları şimdiden sıvadı.

OKAN BURUK'TAN BERTUĞ'A KANCA

Çok sayıda futbolcunun menajeriyle temas kurup transfer şartlarını soran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yerli forvet olarak RAMS Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı gözüne kestirdi. Sezon başında 2.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında turuncu-lacivertli kulübe imza atan milli oyuncu için kısa süre içerisinde teklif yapılacağı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Bertuğ, 7 gol ve 2 asistlik performans sergilemeyi başardı. 23 yaşındaki golcü oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.