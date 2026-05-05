13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

Gaziantep'te 13 yaşındaki Fatma A.K.'nin ilaç içerek intihar ettiği olayın arkasında aile içi cinsel istismar çıktı. Küçük kızın 2 amcası ve 2 ağabeyi tarafından istismar edildiği, babaanne ve dedenin ise bu olayı gizlediği tespit edildi. 2 amca ve 2 ağabey tutuklanırken, dede ile babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep’te babaannesinin tansiyon ilaçlarını içen 13 yaşındaki Fatma A.K. tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Olaya ilişkin derinleşen soruşturmayla birlikte kan donduran bir gerçeği ortaya çıkardı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda küçük kızın aile içinde cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi.

AMCA VE AĞABEYLER İSTİSMAR ETTİ, DEDE VE BABAANNE SUSTU

Yapılan incelemede 2 amca 2 ağabeyin küçük kızı istismar ettiği, dede ve babaannenin de yaşananları gizlediği tespit edildi. Olaya ilişkin kız çocuğunun amcaları E.K. (40) ve Y.E.K. (33), ağabeyleri Y.K. (22) ve B.K. (17) ile dedesi A.K. (75) ve babaannesi A.F.K.'yi gözaltına alındı. 

Annesinin vefatının ardından babasının yeniden evlenmesi üzerine küçük kızı babaannesinin büyüttüğü öğrenildi. 

4'Ü DE TUTUKLANDI

Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre; 2 amca ve 2 ağabey, "cinsel istismar ve intihara sürükleme" suçlarından tutuklanırken dede ve babaanne hakkında adli kontrol kararı verildi. 

