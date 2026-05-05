Haberler

8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi Haber Videosunu İzle
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz! Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir." ifadelerini kullandı.

  • İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Operasyonda yaklaşık 1.6 milyar TL'lik kirli para trafiğini yöneten suç örgütü çökertildi.
  • Operasyon, sanal kumar ve yasa dışı bahis çetelerine yönelikti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1.6 milyar TL'lik kirli para trafiğini yöneten suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, "her türlü illegal yapıya karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği" mesajı verdi. 

1.6 MİLYARLIK OPERASYON

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz! Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir.

"HER TÜRLÜ İLLEGAL YAPIYA KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR"

Toplumumuzun huzurumuzu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz!" 

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
İran 'Vurduk' dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı

İran "Vurduk" dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

Skandal itiraf: Taş atanı öldürüyoruz
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

önce boş beleş, dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan "adli tatili" kaldırın, basit bir dava 5 yıl sürüyor.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

"Sanal kumar" dedikleri sürece "yasadışı kumar" dedikleri sürece inandırıcılıkları yok, halkı düündükleri yok. bahis piasasındaki tüm dönen parayı kendileri almak istiyor diye düşünüyoruz. Çünkü kumarın sanalı, gerçeği, yasadışı olanı ya da YASAL 'ı olmaz. Kumar kumardır devletin oynattığı kumarın diğer kumarlardan farkı yoktur.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSami İşgören:

haberler güzelde benim bildiğim bu tür açıklamaları içişleri bakanlığı yapması gerekirken neden hep adalet bakanı yapıyor onu anlayamadım.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Düğmeye bastı yazmamışsınız yazının bir anlamı yok gibi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Ayakkabı kutuları araştırılsın

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış