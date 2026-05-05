Haberler

Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim görüntülendi

Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olma özelliğini taşıyan Kızılırmak, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelirken bu yıl adeta coştu.

Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olma özelliğini taşıyan Kızılırmak, geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelirken bu yıl adeta coştu. Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle sazlıklara teslim olan ırmağın bir yıldaki değişimi dronla görüntülendi.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, geçtiğimiz yıl sazlıklara teslim olmuştu. Kuraklık nedeniyle su seviyesinin oldukça düştüğü Kızılırmak, sonbahar ve kış aylarındaki yağışlarla yeniden hayat bulmuştu. 10 ilden geçen bin 355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ırmağı olarak bilinen Kızılırmak, yağan karın erimesi ve ilkbahar yağmurları ile birlikte yeniden coştu. Güzergahı boyunca göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan Kızılırmak'ın 1 yıl arayla yaşadığı değişim dronla görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bu kadınların kim olduğu ortaya çıktı
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Otomotiv sektöründe iflas depremi! 9 bayi kapatıldı, 2 bin 500 kişinin işine son verildi

Bir sektör zor durumda! İflas depremi 2 bin 500 kişiyi işinden etti
Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

4 kişilik aile artık yok

Efsane futbolcu aynı odada 2 kadınla görüntülenmişti! Gerçek ortaya çıktı

Bu kadınların kim olduğu ortaya çıktı
Yolun sonuna geldi! Ahmed Kutucu, Galatasaray'dan ayrılıyor

Korktuğu başına geldi!

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor

Aldığı karar taraftarı kahretti