İran 'Vurduk' dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı

Hürmüz Boğazı’nda tansiyon son 24 saatte oldukça yüksek. İran Devrim Muhafızları’na yakın Fars Haber Ajansı, ABD donanmasına aitbir savaş gemisinin boğaza giriş yapmak istediğini, yapılan “dur” uyarısına uymaması üzerine iki füzeyle hedef alındığını ileri sürdü. Reuters’ın aktardığına göre İran tarafı, geminin Jask açıklarında durdurulduğunu ve boğaza girişine izin verilmediğini belirtti. Gemi, saldırının ardından rotasını sürdüremedi ve geri dönmek zorunda kaldı.

CENTCOM İDDİALARI REDDETTİ

İddiaların ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) açıklama yaptı. CENTCOM, İran kaynaklı “ABD savaş gemisi vuruldu” yönündeki haberleri reddederek hiçbir ABD donanma unsurunun hedef alınmadığını duyurdu. Açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı’ndaki “Project Freedom” misyonunu sürdürdüğü ifade edildi. Jerusalem Post’a konuşan bir ABD’li yetkili de İran’ın füze isabeti iddiasının doğru olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

İran medyası, iddiaların ardından söz konusu saldırıya ait olduğu öne sürülen görüntüleri servis etti. Videoda, denizde seyreden savaş gemisi görünümündeki bir unsurun yakınında su altında patlamalar meydana geldiği, patlamaların ardından geminin çevresinde su sütunlarının oluştuğu görüldü. Görüntülerde gemi üzerinde herhangi bir bayrak ya da ayırt edici işaretin net biçimde seçilememesi dikkat çekti.

İran tarafı, görüntülerin ne zaman kaydedildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı. Bu nedenle videonun Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelerle bağlantısı bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.