İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Sebastian Hoeness'in sarı-lacivertlilerden Dorgeles Nene'yi istediği öne sürüldü. Stuttgart'ın Nene için 22 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Sebastian Hoeness, yaz transfer dönemi için rotasını sarı-lacivertli kulübe çevirdi.
STUTTGART, NENE'Yİ İSTİYOR
Alman basınında yer alan haberlere göre; Gelecek sezon hızlı bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Stuttgart, Dorgeles Nene'yi transfer listesine ekledi. Haziran ayında başkanlık seçimi yapacak Fenerbahçe'de, başkan adayı Hakan Safi'nin listesindeki isimlerden biri olduğu öne sürülen Alman teknik adam Hoeness'in bu transferi özellikle istediği dile getirildi.
22 MİLYON EURO BONSERVİS
Haberde, Alman kulübünün Malili oyuncu için 22 milyon Euro bonservis ödemeyi gözden çıkarmış durumda olduğunun altı çizildi.
25 GOLE KATKI YAPTI
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan 23 yaşındaki yıldız isim, bu sezon 13 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Nene'nin sarı-lacivertlilerle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.