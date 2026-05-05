Haberler

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi rehaveti önlemek için tesislere misafir girişi yasaklandı ve tüm odak şampiyonluğa çevrildi.

Galatasaray’da şampiyonluk yolunda kritik Antalyaspor maçı öncesi dikkat çeken bir karar alındı.

REHAVETE KARŞI ÖNLEM

Samsunspor mağlubiyeti sonrası şampiyonluğu erteleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımda oluşabilecek rehaveti önlemek için harekete geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce Fenerbahçe derbisinde uyguladığı disiplinli hazırlık modelini Antalyaspor maçı için de devreye soktu.

TESİSLERE MİSAFİR YASAĞI

Bu kapsamda hafta boyunca Kemerburgaz Tesisleri’ne misafir girişi yasaklandı. Tüm odak Antalyaspor karşılaşmasına çevrilirken, oyuncuların sadece şampiyonluk hedefine konsantre olması istendi.

İZİN SÜRESİ KISALTILDI

Okan Buruk’un, şampiyonluk halinde verdiği 4 günlük izni de 1 güne indirdiği öğrenildi. Samsun dönüşü kısa bir dinlenme yaşayan futbolcular, ardından hızla çalışmalara başladı.

ÖZBEK TAKIMIN YANINDA

Başkan Dursun Özbek’in de kritik hafta boyunca takımı yalnız bırakmayacağı ve çalışmaları yakından takip edeceği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı

Önce ABD'yi sonra BAE'yi uyardı! Saldırılar art arda geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

GS ve diğer takımlar tesislere girişi yasaklamaktan vazgeçin. Takım Yöneticileri sadece bazı futbolcuların gece alemlerine akmayı yasaklasınlar yeter.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMia:

galatasaray ümitlendirir sonra yıkar sonra tekrar ümitlendirir....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhakan ahmet:

Günaydın buruk Okan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı

Bu nasıl tören? Askerler yere çakıldı
Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi

O isimlere büyük denetim: 5 milyarlık beyan dışı kazanç tespit edildi
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor

Şampiyon takımın başına geçiyor
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

13 ilde 1 milyarlık dev operasyon! Hepsine el konuldu
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı

Bu nasıl tören? Askerler yere çakıldı
Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi

O isimlere büyük denetim: 5 milyarlık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu