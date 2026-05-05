Haberler

Yer: Kayseri! Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler

Yer: Kayseri! Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler Haber Videosunu İzle
Yer: Kayseri! Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri’de belediye tarafından dikilen laleleri sökerek çantaya dolduran kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, vatandaşlar kamuya ait alanlara zarar verilmesine karşı yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Kayseri’de belediye ekipleri tarafından dikilen laleler kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler tepki çekti.

ÇANTAYA DOLDURDULAR

Görüntülerde bazı kişilerin park ve bahçelerdeki laleleri tek tek söktüğü ve yanlarındaki çantalara doldurduğu görüldü. Olayı kayda alan bir vatandaş, “Bahçedeki laleleri söküyorlar, kadın da çantasına koyuyor. Çantayı tamamen doldurdular” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken, kullanıcılar kamuya ait çiçeklerin bu şekilde sökülmesine tepki gösterdi.

İNCELEME BEKLENİYOR

Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sonrası sorumluların tespit edilmesi yönünde çağrılar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı

Bu nasıl tören? Askerler yere çakıldı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor

Şampiyon takımın başına geçiyor
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

13 ilde 1 milyarlık dev operasyon! Hepsine el konuldu
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı

Bu nasıl tören? Askerler yere çakıldı
Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi

O isimlere büyük denetim: 5 milyarlık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu