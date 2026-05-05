Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

İstanbul Tarabya’daki bir restoranda anne ve kızının ekonomik durumları gerekçe gösterilerek içeri alınmadığı iddiası kamuoyunda tartışma yarattı. Olayın ardından Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.

İddiaya göre, Burger King’in Tarabya şubesinde bir anne ve kızı, maddi durumları nedeniyle restorana kabul edilmedi. Sosyal medyada gündem olan olay, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, konunun ardından hızlı şekilde inceleme başlattığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Bu paylaşımda anlatılan tablo hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne ‘burada oturamazsın’ denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir hareket vicdanen kabul edilemez olduğu gibi ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

İŞLETMEYE PARA CEZASI VERİLDİ

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin aynı gün restoranda denetim gerçekleştirdiği belirtilirken, yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edildiği ve işletmeye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ayrıca olayın “Haksız Ticari Uygulama” kapsamında tutanak altına alındığı ve dosyanın Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Reklam Kurulu’na iletilmek üzere kayda alındığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların ticari haklarının korunması ve benzer uygulamalara karşı gerekli adımların atılmaya devam edileceği belirtildi.

