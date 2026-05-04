Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, yangın söndürme göletinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gencelli Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ahmet Açıkkol (31), 30 Nisan tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının çevrede yaptığı aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından 1 Mayıs akşamı geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, AFAD, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 80 kişilik ekip, kırsal alanda ve çevrede yoğun çalışma yürüttü. Nazilli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nazilli Afet ve Acil Durum (NAFAD) ekipleri de çalışmalara destek verdi. Günlerdir sürdürülen çalışmalar sonucunda Ahmet Açıkkol, yangın söndürme göletinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Açıkkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan ailesi ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

