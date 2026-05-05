Haberler

Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi

Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün gece Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 1 Mayıs'ta memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile olduğu öğrenilen anne ile babanın tedavisinin ise sürdüğü durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 2 kardeşin naaşı ise bugün Bozyazı ilçesine getirildi. İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na götürülen 2 kardeş için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında 2 kardeşin naaşı gözyaşları arasında dualarla toprağa yan yana verildi.

Cenaze törenine Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ilçe protokolü, ailenin akrabaları, ilçe sakinleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Hastanede tedavileri süren anne ve baba ise törene katılamadı.

Otopsi sonucunun henüz çıkmadığı, çocukların ölümüne neden olan durumun belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

Bahçeli'nin Öcalan için önerisine DEM Parti'den ilk yorum
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı
Rusya Ukrayna'da gaz üretim tesislerini vurdu! 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Savaşta gerilim tırmanıyor! Tesisi 164 İHA ve 11 füzeyle vurdular