Mersin'de ölen 2 kardeşin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün gece Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Musa Tülü (39), eşi Ebru (33), çocukları Azra (7) ve Ömer Selim (4) ile 1 Mayıs'ta memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine geldi. Musa Tülü ve ailesi, annesinin yaşadığı evin ikinci katında kalırken gece rahatsızlanıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aileden önce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile olduğu öğrenilen anne ile babanın tedavisinin ise sürdüğü durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 2 kardeşin naaşı ise bugün Bozyazı ilçesine getirildi. İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na götürülen 2 kardeş için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında 2 kardeşin naaşı gözyaşları arasında dualarla toprağa yan yana verildi.

Cenaze törenine Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ilçe protokolü, ailenin akrabaları, ilçe sakinleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Hastanede tedavileri süren anne ve baba ise törene katılamadı.

Otopsi sonucunun henüz çıkmadığı, çocukların ölümüne neden olan durumun belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı