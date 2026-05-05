Haberler

Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de bir çocuk babası olan 44 yaşındaki İran uyruklu şahıstan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen 4. kattaki dairede şahsın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Belediye tabibi tarafından "şüpheli" olarak kayıtlara geçen ölümün kesin nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Eskişehir'de bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

KOMŞULARININ ŞÜPHESİ DOĞRU ÇIKTI

Olay, Merkez Yeni Mahalle Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın 4'ncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahse konu ikamette tek başına yaşayan İran uyruklu ve 1 çocuk babası olan 44 yaşındaki Mehdi Bakhtiari'den komşuları haber alamadı. Şahsa ulaşamayan komşular durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4'ncü kattaki daireye çilingir yardımı ilen giren ekipler şahsın hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan kontrollerde Mehdi Bakhtiari'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Ardından olay yerine gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirmesi sonrasında Mehdi Bakhtiari'nin cansız bedeni otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

İran'ın saldırılarının ardından iki Körfez ülkesinden aynı karar
Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı

Dikkatler İran'dayken Putin ve Zelenski'den sürpriz ateşkes açıklaması
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış
Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama

Süper Lig devinden istiyor: Takımımızda görmek isteriz

Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı

13 dakikada kabusu yaşadılar
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar! Sebebi bir hayli ilginç