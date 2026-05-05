Eskişehir'de bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

KOMŞULARININ ŞÜPHESİ DOĞRU ÇIKTI

Olay, Merkez Yeni Mahalle Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın 4'ncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahse konu ikamette tek başına yaşayan İran uyruklu ve 1 çocuk babası olan 44 yaşındaki Mehdi Bakhtiari'den komşuları haber alamadı. Şahsa ulaşamayan komşular durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4'ncü kattaki daireye çilingir yardımı ilen giren ekipler şahsın hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan kontrollerde Mehdi Bakhtiari'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Ardından olay yerine gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirmesi sonrasında Mehdi Bakhtiari'nin cansız bedeni otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı