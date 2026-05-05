Yok böyle gol! Puskas alabilir
Tanzanyalı Clatous Chama’nın attığı jeneriklik gol, Puskas Ödülü yarışında dikkat çeken adaylar arasına girdi.
Dünya futbolunda her geçen hafta birbirinden etkileyici goller atılmaya devam ediyor. Puskas Ödülü yarışında iddialı olabilecek yeni bir gol bu kez Tanzanya’dan geldi.
CHAMA’DAN İNANILMAZ VURUŞ
Tanzanyalı futbolcu Clatous Chama, attığı golle haftaya damga vurdu. Uzak mesafeden yaptığı şık vuruş, kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti.
SOSYAL MEDYADA REKOR İLGİ
Chama’nın golü, sosyal medyada hızla yayılarak çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
PUSKAS YARIŞI KIZIŞIYOR
Yıl boyunca farklı liglerde atılan bu tarz goller, Puskas Ödülü için rekabeti artırıyor. Futbol dünyasında her hafta yeni adayların ortaya çıkması dikkat çekiyor.