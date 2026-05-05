Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeni yönetim listesi belli oldu

Galatasaray Kulübünün 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurula mevcut başkan Dursun Özbek, tek aday olacak girecek.

GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK TEK ADAY

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Özbek'in seçimde aday olmak üzere süresi içinde gerekli evrakları sunduğunu belirtti.

İBRAHİM HATİPOĞLU LİSTEDE YER ALMADI

Dursun Özbek, mevcut yönetim kurulundan başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Timur Kuban, Ece Bora'ya yeni listede yer vermedi. Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Sportif AŞ yönetici Ömer Sarıgül ile Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Burak Kutluğ ve Özen Kuzu'yu yeni yönetim listesine aldı.

YENİ YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Dursun Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Deneyim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.