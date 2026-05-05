Haberler

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması sürerken, İsmail Yüksek cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Taraftarın sevdiği isimlerden olan yıldız futbolcunun sezon sonunda ayrılmak istediği ve Avrupa’dan teklifler aldığı belirtildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması sürerken, İsmail Yüksek cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

Sarı-lacivertli takımın ön liberosu İsmail Yüksek’in, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öğrenildi.

FORMA ŞANSI AZALDI

N’Golo Kanté ve Matteo Guendouzi gibi isimlerin kadroya katılmasının ardından forma bulmakta zorlanan milli futbolcunun, yeni sezonda da benzer bir tabloyla karşılaşacağını düşündüğü belirtildi.

AVRUPA’DAN TALİPLER VAR

Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen 26 yaşındaki oyuncuya Brighton ve Bayer Leverkusen’in ilgi gösterdiği ifade edildi. İngiliz ekibinin transferde daha istekli olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

AYRILIKTA KARARLI

Seçim sürecine giren Fenerbahçe yönetiminin konuyu yeni yönetime bırakabileceği belirtilirken, İsmail Yüksek’in ayrılık konusunda kararlı olduğu aktarıldı. İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maçta görev aldı ve 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış