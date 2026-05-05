Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Milan Skriniar’dan kötü haber geldi. Deneyimli savunmacı, Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Milan Skriniar’ın tedavi süreci sürüyor. Bu nedenle Başakşehir karşılaşmasında görev alamayan Slovak stoperin, Konyaspor maçında da sahada olması beklenmiyor.

KAFİLEYE KATILIP KATILMAYACAĞI BELİRSİZ

31 yaşındaki futbolcunun, takıma destek amacıyla deplasman kafilesinde yer alıp almayacağı ise cuma günü netlik kazanacak.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maçta görev yapan Milan Skriniar, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.