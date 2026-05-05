Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Süper Lig'e yükselen Amedspor'un futbolcusu Diagne’nin balkonuna astığı bayrak ihbar edildi, Senegal bayrağı olduğu anlaşılınca polis ekipleri işlem yapmadan geri döndü.

Amedsporlu futbolcu Mbaye Diagne’nin evinin balkonuna astığı bayrak, ihbar üzerine polis ekiplerini harekete geçirdi.

KUTLAMALARDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Amedspor’un Süper Lig’e yükselme kutlamalarında da Diagne’nin açtığı Senegal bayrağı kısa süreli bir yanlış anlaşılmaya neden olmuş, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden sona ermişti.

EKİPLER ADRESE GİTTİ

Son olarak Diagne’nin evinin balkonuna astığı bayrak nedeniyle polis ekipleri adrese yönlendirildi. Olay kısa sürede çevrede dikkat çekti.

YANLIŞ ANLAŞILMA ORTADAN KALKTI

Yapılan incelemede bayrağın Senegal’e ait olduğunun anlaşılması üzerine ekipler herhangi bir işlem yapmadan bölgeden ayrıldı.

Alper Kızıltepe
