Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Başkan adaylığı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe seçiminde aday olmayacağını açıklarken, Hakan Safi’nin günler önce yaptığı “çekilirse şaşırmam” sözleri yeniden gündeme geldi.
Fenerbahçe’de seçim süreci öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski yönetici Mehmet Ali Aydınlar, başkan adayı olmayacağını açıkladı.
“ADAY OLMAYACAĞIM” DEDİ
Aydınlar, Anadolu Ajansı’na yaptığı yazılı açıklamada, “Fenerbahçe’nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım” ifadelerini kullandı.
SAFİ’NİN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Aydınlar’ın bu kararı sonrası diğer başkan adayı Hakan Safi’nin 29 Nisan’da yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Safi, daha önce “Mehmet Ali Aydınlar çekilirse şaşırmam” ifadelerini kullanmıştı.
SEÇİM SÜRECİ ŞEKİLLENİYOR
Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi adaylık sürecinde yaşanan bu gelişme, seçim dengelerini de etkileyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.