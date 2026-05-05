Haberler

Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkan adaylığı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe seçiminde aday olmayacağını açıklarken, Hakan Safi’nin günler önce yaptığı “çekilirse şaşırmam” sözleri yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe’de seçim süreci öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski yönetici Mehmet Ali Aydınlar, başkan adayı olmayacağını açıkladı.

“ADAY OLMAYACAĞIM” DEDİ

Aydınlar, Anadolu Ajansı’na yaptığı yazılı açıklamada, “Fenerbahçe’nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım” ifadelerini kullandı.

SAFİ’NİN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Aydınlar’ın bu kararı sonrası diğer başkan adayı Hakan Safi’nin 29 Nisan’da yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Safi, daha önce “Mehmet Ali Aydınlar çekilirse şaşırmam” ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM SÜRECİ ŞEKİLLENİYOR

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi adaylık sürecinde yaşanan bu gelişme, seçim dengelerini de etkileyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı

Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı
Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı

Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti

Başkanlık hayali kurarken adaylık fikrini değiştirten iki büyük sorun