İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir tankerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında İran’dan gönderilen 2 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını duyurdu.

SALDIRI ANI KAMERADA

İkinci İHA’nın tankere isabet ettiği anlar, bölgede bulunan bir başka tankerin mürettebatının cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bölgede seyreden dev tankerin üzerine doğru alçalan İHA’ların motor sesleri net bir şekilde duyulabiliyor. Hemen ardından gelen şiddetli patlama ve gemiyi sarsan şok dalgası, olayın dehşetini ortaya koyuyor.

NE OLDU?

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC’a ait tanker gemisinin geçiş sırasında İran kaynaklı iki İHA ile vurulduğu belirtildi. Açıklamada saldırı şiddetle kınandı.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken, olayın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin seyrüsefer özgürlüğünü vurgulayan ve ticari gemilere yönelik saldırıları yasaklayan 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ticari gemilerin hedef alınmasının ve Hürmüz Boğazı’nın baskı unsuru olarak kullanılmasının İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen “korsanlık” olduğu ifade edildi. Söz konusu eylemin bölgesel istikrara ve küresel enerji güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda BAE’nin Fuceyra kentinin yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde bir petrol tankerine bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiğini bildirdi. Açıklamada mürettebatın güvende olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

