Çin'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 26'ya yükseldi

Çin’in Hunan eyaletinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi, 61 kişi yaralandı. Liuyang’daki tesiste patlamanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping soruşturma başlatılması ve güvenlik önlemlerinin artırılması talimatı verdi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Changsha şehrine bağlı Liuyang ilçesindeki fabrikada dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, ölü sayısının 26’ya çıktığını duyurdu. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Patlamanın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Şİ’DEN TALİMAT

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve olayla ilgili soruşturmanın derhal başlatılması talimatını verdi. Şi ayrıca, kritik sektörlerde risklerin gözden geçirilmesi ve kamu güvenliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
