Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe otobüsünün kurşunladığı olayla ilgili kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe takım otobüsünün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da kurşunlandığı olaya ilişkin Fenerbahçeli futbolcular ve kulüp görevlilerinin "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yaptığı başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetti.

  • Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırıya ilişkin başvuruda yaşam hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.
  • Başvuruda etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle ihlal iddiası reddedildi.
  • Olayla ilgili soruşturma yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Fenerbahçe futbol takımı otobüsünün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramasına ilişkin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de olduğu bazı Fenerbahçeliler, olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği ve bazı şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiğini" iddia etmiş ve AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu 22 Nisan'daki gündem toplantısında görüşerek karara bağladı.

Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar veren AYM, esas yönünden incelemesinde ise Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmetti. AYM'nin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımı, Çaykur Rizespor maçından otobüsle dönerken 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma, yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Yorumlar (3)

Miharbi mediç :

İyiki o kurşun değil ki siz gece körüsünüz dememiş,

Serdar null:

olay 2015 te olmuş yıl 2026 bune hız

gyzjpn4hwb:

Bu mesele de her zamanki gibi zaman aşımından böylelikle rafa kalktı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

