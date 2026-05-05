ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu

ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye operasyon düzenlediğini açıkladı. Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin öldürüldüğü, ABD personelinin zarar görmediği bildirildi.

“NARKO-TERÖRİST” VURGUSU

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te sürdürülen operasyonlar kapsamında yeni bir hedefe müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıya uğrayan teknenin “terör örgütü” olarak tanımlanan yapılarla bağlantılı olduğu ifade edildi.

İSTİHBARATLA TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin bölgede bilinen kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığını vurguladı. Operasyonun, “Güney Mızrağı Operasyonu” kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, “Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir” ifadelerine yer verildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

ABD ordusunun Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
