Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Sezon sonunda orta saha hattında köklü bir değişim planlayan Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli olmaya başladı.
ORTA SAHAYA DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR
Sarı-kırmızılıların transfer listesinde Bruno Fernandes, Hakan Çalhanoğlu, Youssouf Fofana ve Marc Casado gibi yıldız isimler yer aldı. Sarı-kırmızılılarda şampiyonlukların önemli mimarlarından Lucas Torreira'da dahi performans düşüşü gözlemlenmesi üzerine teknik direktör Okan Buruk, orta sahada ciddi bir revizyona gitme kararı aldı. Bu doğrultuda yönetim, orta sahaya doğrudan katkı sağlayabilecek iki yeni futbolcu almak istiyor.
LİSTENİN ZİRVESİNDE BRUNO FERNANDES VE HAKAN VAR
Listenin zirvesinde Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes bulunuyor. Cimbom'un Portekizli yıldızı transfer ederek tüm dünyada büyük ses getirmeyi amaçladığı öğrenildi. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun da transferinin sonuçlandırılarak takıma kazandırılmayı amaçlandığı vurgulandı.
HEDEFTEKİ DİĞER İSİMLER
Sarı-kırmızılılarda bu isimler dışında Youssouf Fofana ve Marc Casado da Okan Buruk'un beğendiği isimler arasında yer aldı.